Полпред в УФО предложил расширить возможности органов местного самоуправления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов предложил провести аудит закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" для закрепления полномочий муниципальной власти и механизмов финансирования. Сейчас мэры и главы районов не могут полностью решать проблемы жителей, сообщил во вторник ТАСС полпред.

"Если возвращаться к ФЗ-131, то необходимо провести аудит каждой статьи, еще раз внимательно определить перечень полномочий, соответствующих уровню муниципалитетов, законодательно определить механизм их обеспечения финансовыми средствами. При отсутствии таких возможностей главы муниципалитетов не могут в полной мере решать проблемы жителей, при этом они несут колоссальную ответственность, в том числе и перед законом. Все эти факторы влияют и на качество приходящих в муниципальную власть людей, и, как следствие, на оценку социально-экономического самочувствия населения, в том числе и жителей УФО. Люди зачастую не знают, к кому им обращаться со своими проблемами на местах, поэтому вынуждены обращаться к президенту, в результате муниципальные проблемы поднимаются до самого высокого уровня", - сказал он.

Цуканов отметил, что, когда работал помощником президента РФ по вопросам развития местного самоуправления, была создана рабочая группа для обсуждения итогов реформы МСУ. Многие ее члены предлагали наделить губернаторов правом отстранять от должности главу муниципалитета, избранного или назначенного, если глава района или мэр не справляется со своими обязанностями. Для этого могут быть разработаны четкие критерии. Однако этот вопрос надо рассматривать в контексте существующих проблем местного самоуправления.

"За последние годы полномочия передавались то к органам местного самоуправления, то в регионы, то опять назад, и так несколько раз. Не всегда передача различных полномочий была подкреплена финансово. Результат отсутствия средств в муниципалитетах на исполнение полномочий нередко приводил к срыву муниципальных, региональных и федеральных программ, и это тоже было определенным раздражителем для губернаторов. В некоторых случаях законодательство дало возможность муниципалитетам самостоятельно трактовать те или иные полномочия. Опять возникали споры, которые, безусловно, приводили к конфликтам", - пояснил полпред.

Цуканов добавил, что представители ряда политических партий видят выход в возвращении прямых выборов мэров. Однако "выборы не приведут к резкому улучшению жизни людей, если не будут комплексно решаться задачи", считает он.