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Волонтеры из 120 стран приехали на Международный форум добровольцев в Сочи

Форум завершится 5 декабря

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Представители 120 стран принимают участие в Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи. Об этом на церемонии открытия слета во вторник заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Хочу поприветствовать иностранных друзей, потому что здесь присутствуют делегации из 120 стран. А это значит, что сейчас Россия и город Сочи стали мировой столицей добровольчества, волонтерства, а значит - мировой столицей добра", - сказал Кириенко.

Он отметил, что перед открытием форума прошел по стендам различных волонтерских организаций, которые установлены на площадке форума.

"Все волонтерские проекты объединяет слово "добро". Волонтерские организации спасли в этом году более 18 тыс. человек. Волонтеры-медики помогают людям беречь здоровье. Отдельные слова благодарности хотел бы сказать серебряным волонтерам, которые показывают пример задора и молодости подрастающему поколению", - подчеркнул Кириенко.

Волонтерство в России

Кириенко сообщил, что более 15 млн жителей России в течение года принимали участие в проведении добровольческих акций и проектов. 

"Только за этот год в различных добровольческих проектах приняло участие более 15 млн человек", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что еще более 15 млн россиян готовы участвовать в подобных проектах.

Кириенко отметил, что [волонтеры] "обладают колоссальным кредитом доверия населения". Около 90% россиян заявили, что доверяют волонтерам и добровольцам, резюмировал Кириенко.

По словам руководителя Роспатриотцентра Ксении Разуваевой в 2017 году в волонтерской деятельности участвовало порядка 7 млн россиян, а в 2018 году - около 14 млн человек.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи с 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.

Теги
РоссияКириенко, Сергей ВладиленовичКраснодарский край
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