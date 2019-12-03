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В Карелии заложили первый камень часовни в память о фронтовиках ВОВ

Ее построят на территории Питкярантского района

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Часовня Александра Невского появится на территории Питкярантского района, у братского захоронения воинов 18-й стрелковой дивизии, принимавших участие в боях cоветско-финляндской и Великой Отечественной войн в Карелии. Во вторник прошла торжественная церемония закладки первого камня, сообщается в распространенной пресс-службой правительства Карелии информации.

"Часовня, которая будет здесь построена, - это дань памяти тем, кто еще не захоронен, и тем погибшим, чье место захоронения мы не знаем. Закладкой первого камня мемориальной часовни, мы также открываем в Карелии Год памяти и славы, год 75-летия Великой Победы", - приводит слова вице-премьера Карелии Ларисы Подсадник пресс-служба регионального правительства.

Церковь откроется в День памяти и скорби - 22 июня 2020 года. Идея строительства принадлежит поисковикам и общественникам Питкярантского района, где в годы военных конфликтов велись ожесточенные бои и где находится одно их самых крупных братских захоронений фронтовиков в Карелии. Строительство пройдет в рамках благотворительного проекта "Молчаливое эхо войны", который действует при поддержке ФСБ и Министерства обороны России с благословения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

"За 10 лет святыни уже появились в разных частях страны: Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Курской областях, в городах-героях Волгограде и Севастополе, городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске. Часовня в Карелии станет 12-й по счету", - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Питкярантский район из-за своего приграничного положения часто становился ареной ожесточенных боев. В годы советско-финляндской войны 1939-1940 годов здесь произошли одни из самых трагических событий военного конфликта, когда 18-я стрелковая дивизия оказалась в окружении вражеских войск. В условиях 30-40-градусного мороза, нехватки продовольствия, медикаментов, боеприпасов и топлива, окруженные части продолжали вести бой и почти полностью погибли. Выйти в расположение советских войск через месяц удалось только 1237 бойцам дивизии.

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