Волонтеры в 2020 году впервые помогут в проведении переписи населения России

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Десятки тысяч волонтеров будут помогать профессиональным переписчикам в проведении переписи населения, которая состоится в России в следующем году. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия Международного форума добровольцев в Сочи во вторник.

"Вы знаете, в следующем году будет всероссийская перепись населения, впервые вместе с профессиональными переписчиками в ней будут принимать участие десятки тысяч волонтеров", - сказал Кириенко.

Перепись населения пройдет в РФ в декабре 2020 года. Он уточнил, что в проведении переписи примут участие волонтеры из всех регионов страны.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи с 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.