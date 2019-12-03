Медведев назвал Институт Ипполитова-Иванова центром притяжения музыкальных талантов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Государственного музыкально-педагогического института им.Ипполитова-Иванова со столетним юбилеем учебного учреждения. Текст телеграммы размещен во вторник на сайте кабмина.

"Все эти десятилетия "Ипполитовка" является центром притяжения музыкальных талантов. Здесь царит особая творческая атмосфера. Молодые люди обучаются у признанных мастеров искусства, которые раскрывают их индивидуальность", - говорится в сообщении.

Медведев также пожелал учащимся и преподавателям творческих удач, вдохновения и успешного учебного года.

Во вторник в Москве проходит гала-концерт, приуроченный к 100-летию института. В его рамках состоится IV церемония вручения Международной премии в области музыкальной педагогики имени Ипполитова-Иванова. В концерте участвуют Московский молодежный камерный и симфонический оркестры под управлением Юрия Симонова, а также Юрий Башмет (альт), Максим Венгеров (скрипка), Борис Березовский (фортепиано), Борис Андрианов (виолончель) и др.

Михаил Ипполитов-Иванов (1859-1935) - автор "Юбилейного марша" для симфонического оркестра, опер "Руфь", "Ася" и других сочинений. Вошел в историю как один из основоположников отечественной системы музыкального образования и первый выборный ректор Московской консерватории. Основанный при его поддержке Музыкально-педагогический институт (тогда - народная музыкальная школа) подарил стране такие таланты, как Людмила Зыкина, Максим Венгеров, Михаил Воскресенский, Алла Пугачева, Надежда Кадышева, Людмила Рюмина, Екатерина Шаврина, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев, Александр Малинин, Левон Оганезов, Петр Фоменко и многие другие.