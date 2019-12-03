Посольство РФ в Эстонии назвало работу Sputnik соответствующей законодательству

ТАЛЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии заявило во вторник, что работа российского информагентства Sputnik в этой балтийской республике соответствует законодательству.

"Данное СМИ, действующее в строгом соответствии с эстонским законодательством, подвергается беспрецедентному административному давлению, больше напоминающему откровенную травлю, - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook посольства. - Одновременно открыто "выкручиваются руки" банковским структурам и предпринимателям, имеющим деловые отношения с упомянутым медиа-ресурсом. Цель этой кампании - заблокировать полноценную работу "Спутник-Эстония", лишить читателей альтернативного источника информации о положении дел в стране и мире".

"Посольство считает не лишним указать на то, что ни аккредитованные в России сотрудники Эстонской телерадиовещательной корпорации, ни представители других местных СМИ, посещающие нашу страну, не сталкиваются с подобными ограничениями в работе, а тем более отказом в доступе к банковским и иным услугам, необходимым для повседневной деятельности", - добавило диппредставительство.

Посольство отмечает, что хотя Эстония и декларирует приверженность принципам свободы слова, "в реальности дело, как можно убедиться, обстоит иначе: популярное российское СМИ подвергается гонениям".

"Дать возможность коллективу ИА "Спутник-Эстония" беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности было бы наилучшим доказательством готовности эстонских властей к соблюдению взятых на себя международных обязательств в области свободы слова", - убеждено диппредставительство.

На прошлой неделе, как сообщил портал ERR, сотрудники Sputnik в Эстонии были вынуждены покинуть арендуемое помещение в Таллине по требованию арендодателя. По его информации, арендодатель направил в Sputnik извещение о расторжении с ними договора об аренде. Кроме того, как сообщает портал, в конце октября эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине, а также средств для оплаты налогов и офисных площадей. Другие банковские учреждения в Эстонии, к которым обращалось агентство, также отказались совершать перечисления, указано в сообщении. В офисе Sputnik в Таллине работают 35 человек.