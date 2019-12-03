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Дни культуры Чувашии в 2020 году пройдут в Белоруссии и четырех регионах России

Праздничные мероприятия планируется провести в Татарстане, Ульяновской области, Москве и Санкт-Петербурге

ЧЕБОКСАРЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Дни культуры Чувашии в 2020 году пройдут в Татарстане, Ульяновской области, Москве, Санкт-Петербурге и Белоруссии, сообщил журналистам во вторник глава республики Михаил Игнатьев.

"В ноябре Дни культуры Чувашии прошли в Самарской области, а в начале декабря пройдут в Республике Башкортостан. В 2020 году аналогичные мероприятия планируется провести в Республике Татарстан, Ульяновской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Беларусь", - сказал Игнатьев.

Он отметил, что праздничные мероприятия в других регионах страны пройдут в рамках 100-летия образования республики, который отметят в 2020 году.

"Акцент мы должны делать на семейные ценности и традиции, чтобы каждый житель вспомнил свою родословную. Все нужно сделать с душой, праздник должен стать народным, национальным", - уточнил глава республики.

В пресс-службе республиканского правительства ТАСС напомнили, что Чувашская автономная область образовалась 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года она была преобразована в Чувашскую АССР, 19 октября 1990 года - в Чувашскую ССР. 13 февраля 1992 года Верховный совет Чувашии принял закон о переименовании региона в Чувашскую Республику. С 9 июня 2001 года наименование субъекта - Чувашская Республика - Чувашия.

Теги
РоссияЧувашия
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