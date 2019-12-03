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Бразилия разрешила использование препаратов на основе марихуаны в медицинских целях

Разрешение носит временный характер и может быть пересмотрено через три года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 декабря. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному контролю (Anvisa) разрешило производство и применение препаратов на основе марихуаны для медицинских целей. Об этом регулятор сообщил во вторник на своем сайте.

Разрешение носит временный характер и может быть пересмотрено через три года. За этот период Anvisa рассчитывает получить результаты ведущихся в разных странах мира научно-технических исследований, которые бы подтвердили эффективность и безопасность таких препаратов.

Отмечается, что приобрести их в форме таблеток, растворов и масел можно будет только по рецепту, несмотря на то, что они не получат статуса лекарственных средств. При этом, требования к отпуску препаратов с содержанием психоактивного тетрагидроканнабинола более 0,2% будут аналогичны правилам продажи морфина.

Одновременно с регламентом продажи препаратов нового класса "средства на основе конопли" Anvisa утвердила порядок их производства, импорта, контроля и мониторинга их оборота, а также правила выписки соответствующих рецептов. Так, изготавливать их можно будет только промышленным способом, а либерализация ввоза в страну будет распространятся только на полуфабрикаты для фарминдустрии. Для мониторинга оборота препаратов регулятор планирует разработать специальную программу, в рамках которой все национальные производители будут представлять ему информацию о своей продукции.

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