Обанкротившийся калужский "Розовый сад" выплатил 23 млн рублей задолженности по зарплате

ТАСС, 3 декабря. Задолженность по заработной плате перед 264 сотрудниками обанкротившегося в декабре 2015 года калужского тепличного комплекса "Розовый сад" погашена в размере 23 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"На контроле прокуратуры Калужской области находилась ситуация по погашению задолженности по выплате заработной платы перед 264 бывшими работниками организации-банкрота ЗАО "Розовый сад". В результате принятых мер прокурорского реагирования, реализации имущества организации-банкрота, проведенной под контролем прокуратуры, на предприятии погашена задолженность по заработной плате в размере более 23 млн рублей", - говорится в сообщении.

ТАСС в пресс-службе прокуратуры Калужской области уточнили, что невыплаченными остается меньше 3 млн рублей. Задолженность будет погашена в ближайшее время. Генпрокуратура уточнила, что в суд было направлено более 300 заявлений о взыскании задолженности по оплате труда.

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы было возбуждено в июне 2016 года по ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы"). По версии следствия, с сентября 2015 года по январь 2016 года руководство компании, распоряжаясь денежными средствами вопреки интересам работников и имея реальную возможность для своевременной выплаты заработной платы, не выполнило своих обязанностей.

Арбитражный суд Калужской области принял заявление АКБ "Российский капитал" о признании банкротом "Розового сада" в начале декабря 2015 года. Причиной послужило систематическое невыполнение компанией своих финансовых обязательств перед банком. Общая сумма задолженности составила около 584 млн рублей.