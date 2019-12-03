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Губернатор Ростовской области: претензий к упоминаемому в деле главы минздрава центру нет

Министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую и ее заместителя задержали на прошлой неделе по делу о превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Претензий к работе компании "Центр 100 Ростов-на-Дону" по утилизации медицинских отходов, которая фигурирует в деле подозреваемых в превышении должностных полномочий министра здравоохранения региона Татьяной Быковской и ее заместителя, не было. Центр полностью выполнял свои обязательства, сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев. Он также высоко оценил работу министра на ее посту.

На прошлой неделе Быковская была задержана и отправлена под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. По версии предварительного следствия, министр вместе со своим заместителем по общим вопросам Станиславом Беседовским с сентября 2017 года по январь 2018 года допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". Как сообщалось, в компании прошли обыски.

"Проверок проводилось немало, и не только служебных. В последние дни много сказано об этой ситуации, но почти не озвучивается главное. А главное, считаю, в том, что медицинские отходы, причем, любого класса опасности, не должны валяться по берегам водоемов, по степи, на незаконных свалках и мусорках, или, например, в железнодорожном вагоне на запасных путях в крупном городе. Они не должны создавать эпидемиологической угрозы для нынешнего населения и будущих поколений - эту позицию разделяют наши депутаты. Именно для этого было в свое время подписано соглашение с инвестором, который с нуля создал в Ростовской области реально работающий центр по утилизации медицинских отходов. Центр выполнял свои обязательства, претензий не возникало, в том числе у контролирующих эпидемиологическую обстановку органов", - сказал Голубев.

Он также уточнил, что трудно сказать, как теперь будет развиваться ситуация с утилизацией медицинских отходов. "Но этот проект в интересах жителей области, он доказал свою эффективность. И мы будем его продолжать", - добавил глава региона.

Согласно сайту компании, "Центр 100 Ростов-на-Дону" - комплекс в составе централизованной системы обращения с эпидемиологически опасными отходами на территории Ростовской области. Оказывает комплексные услуги по обращению с медицинскими отходами класса "Б" в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Предприятие расположено в Мясниковском районе Ростовской области, входит в число реализованных приоритетных инвестпроектов Ростовской области.

Дело главы минздрава и обновление кадров

Губернатор, комментируя дело Быковской, напомнил, что "с точки зрения законодательства, человек невиновен, пока его вина в преступлении не доказана в порядке, предусмотренном законом". "Это, напомню, принцип презумпции невиновности. Все рабочие вопросы Татьяна Быковская на посту министра решает оперативно и результативно. Посмотрите, у Ростовской области самая обширная в стране сеть сельских фельдшерско-акушерских пунктов - более тысячи. При том, что на уровне государства задача укрепления первичной медицинской помощи сейчас приобрела усиленное звучание", - сказал он.

Голубев напомнил, что, когда в области несколько лет назад возникла угроза распространения энтеровируса, "буквально незамедлительно медиками по всему региону были предприняты меры реагирования и информирования". "В итоге удалось избежать паники среди населения, общими усилиями не допустить распространение вируса. Все это и многое другое, считаю, результат работы донских медиков", - добавил Голубев.

Он уточнил, что позиция правоохранительных органов "наносит ущерб управленческой системе региона и ставит под угрозу ее дееспособность". "Считаю, что принимаемые ограничительные меры в отношении руководителей чрезмерны. В конечном итоге все это сказывается на социальном самочувствии жителей области. Тем более, что в основе действий руководителей в большинстве случаев лежит решение вопросов, крайне актуальных для населения", - говорит Голубев.

Он также отметил, что происходит непрерывное обновление управленческой команды региона, это "неизбежный процесс". "Он, можно сказать, постоянный, и касается не только "верхнего эшелона" региональной власти. Приходит много молодежи, она усиливает команду энергией, новым взглядом и новым отношением к государственной службе. И это - точно не про коррупцию", - резюмировал он.

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РоссияРостовская область
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