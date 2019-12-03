В Кремле обсудили вопросы выплат и обеспечения жильем ветеранов к 75-й годовщине Победы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководитель Администрации президента Антон Вайно провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом во вторник сообщается на сайте Кремля.

"В рамках темы социального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны особое внимание было уделено финансированию единовременных выплат к юбилею Победы и обеспечению жильем. Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся приглашения на парад Победы на Красной площади ветеранов из российских регионов и из-за рубежа, а также участия в праздничных мероприятиях иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

На заседании обсудили организационные вопросы по реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Отдельно участники заседания рассмотрели аспекты проведения торжественных парадов и культурных мероприятий в других российских городах.