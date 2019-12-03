{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка к 75-летию Победы

В Кремле обсудили вопросы выплат и обеспечения жильем ветеранов к 75-й годовщине Победы

Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся приглашения на парад Победы на Красной площади ветеранов из российских регионов и из-за рубежа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководитель Администрации президента Антон Вайно провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом во вторник сообщается на сайте Кремля.

"В рамках темы социального обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны особое внимание было уделено финансированию единовременных выплат к юбилею Победы и обеспечению жильем. Кроме того, были затронуты вопросы, касающиеся приглашения на парад Победы на Красной площади ветеранов из российских регионов и из-за рубежа, а также участия в праздничных мероприятиях иностранных делегаций", - говорится в сообщении.

На заседании обсудили организационные вопросы по реализации плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Отдельно участники заседания рассмотрели аспекты проведения торжественных парадов и культурных мероприятий в других российских городах.

Теги
РоссияПодготовка к 75-летию Победы
Реклама на ТАСС
В Минприроды считают, что регуляторная гильотина не отменит оценку вреда окружающей среде
В ведомстве сообщили, что до 1 января 2021 года будет подготовлен новый нормативный правовой акт, регламентирующий эту процедуру
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС