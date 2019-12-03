Водоснабжение в Нарьян-Маре восстановили

ТАСС, 3 декабря. Водоснабжение Нарьян-Мара, прерванное во вторник из-за аварии на водопроводе на улице Ленина, восстановили. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Во второй половине дня во вторник город был полностью отключен от водоснабжения. Авария произошла утром, сначала была отключена от воды примерно половина Нарьян-Мара.

"Авария на водопроводе устранена, удалось справиться раньше, до 21 часа", - сказали в пресс-службе. Как отметила собеседница агентства, причиной стала ветхость сетей.

В Нарьян-Маре сейчас минус 8 градусов. Всего в городе проживают около 25 тыс. человек.