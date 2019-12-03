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Нижегородская область планирует возобновить работу почетного консульства Венгрии в регионе

Оно приостановило свою работу в 2018 году

ТАСС, 3 декабря. Работа почетного консульства Венгрии в Нижегородской области, приостановленная в 2018 году, возобновится. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-губернатор региона Евгений Люлин по итогам рабочей встречи с Послом Венгрии в России Норбертом Конкоем в Нижнем Новгороде.

"Мы считаем, что очень важно сохранить почетное консульство Венгрии в Нижегородской области, сейчас должность почетного консула вакантна. Господин посол обратился к нам с предложением подобрать достойную кандидатуру [почетного консула] и продолжить работу. Мы обязательно выполним поручение посла и представим [кандидатуры] достойных нижегородцев, которые будут осуществлять постоянную и целенаправленную работу по укреплению взаимоотношений с Венгрией", - отметил Люлин.

Почетное консульство Венгрии в Нижегородской области было открыто в 2012 году, в 2018 году работа офиса была приостановлена.

По словам Норберта Конкоя, сейчас власти региона и представители Венгрии ведут работу по заключению соглашения между регионом и республикой. "Мы начали совместную работу над соглашением между Венгрией и Нижегородской областью по экономическому развитию. Сегодня меня сопровождали венгерские предприниматели, руководители венгерских компаний в области сельского хозяйства, строительства, здравоохранения, и других сфер", - сказал Конкой по итогам встречи.

Люлин отметил , что по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Венгрией увеличился на 21%, до $41,3 млн, при этом потенциал сотрудничества гораздо выше.

Теги
РоссияВенгрияНижегородская область
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