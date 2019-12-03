УФСИН опровергло "предсмертное" состояние экс-главы Серпухова Шестуна в СИЗО

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве опровергло информацию супруги экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна о том, что он находится в предсмертном состоянии, и врачам поручено насильственно кормить его через трубку в связи с его голодовкой.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, "распространенная информация абсолютно не соответствует действительности".

"Состояние здоровья обвиняемого постоянно контролируется медицинскими работниками. Все действия по оказанию медицинской помощи проводятся в строгом соответствии с действующим законодательством", - заявил представитель УФСИН по Москве.