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Спецборт с пострадавшими при взрыве газа в КБР вылетел в Нижний Новгород

В результате происшествия 2 декабря пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Специализированный медицинский борт частной авиакомпании доставит семью из пяти человек, которая пострадала при взрыве газа в частном доме в городе Чегем Кабардино-Балкарии (КБР) в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Борт вылетел из аэропорта Нальчика, сообщила во вторник помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова.

Взрыв газа и пожар в частном доме в Чегеме произошел 2 декабря. В результате пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей - мальчики двух, трех и четырех лет. Все они находятся в тяжелом состоянии.

"Транспортировкой пострадавших до аэропорта занимался Центр медицины катастроф КБР. Такая транспортировка сопряжена с тем, что тяжелые пациенты, находящиеся в таком состоянии, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), их надо переключить на аппараты в реанимобиле, потом переключать на аппараты в самолете. Это определенная нагрузка для пациентов, наши врачи справились без потерь, самолет вылетел в Нижний Новгород в федеральный ожоговый центр", - сказала Шомахова.

По данным медиков, дети были доставлены в больницу с тяжелыми ожогами 3 и 4-й степени, ожоги составляют от 20% до 80%, двое из них находятся на ИВЛ. У родителей площадь ожогов от 20% до 40%, они 2-й степени, взрослые на самостоятельном дыхании, угрозы жизни нет.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать незаконная врезка в подземный газопровод. Ее с элементами коррозии обнаружили специалисты АО "Газпром газораспределение Нальчик". Соединение не обеспечивало герметичность газовой системы, что могло послужить причиной происшествия.

Теги
РоссияСеверный КавказНижегородская областьКабардино-Балкария
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