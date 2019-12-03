Россияне впервые написали тестирование на знание проблем людей с инвалидностью

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Студенты, работники соцслужб и представители администраций городов во вторник приняли участие в тотальном тесте на знание проблем и потребностей людей с инвалидностью "Доступная среда". Впервые очное тестирование состоялось в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, на площадках, организованных в "Точках кипения".

Тестирование прошло в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Нальчике, Екатеринбурге, Владивостоке и Ростове-на-Дону. Также подключились площадки в Красноярском, Забайкальском краях и Курской области, рассказали организаторы теста. Участие в тестировании дистанционно можно было принять из любой точки страны на официальной странице проекта. За один час участники акции должны были ответить на 50 вопросов, посвященных проблемам и потребностям людей с инвалидностью, а также этике общения с людьми с ограничениями по здоровью.

"Вопросы касались взаимодействия с людьми с инвалидностью. Например, как корректно говорить слабовидящему человеку, если вы хотите ему что-то показать, что говорить: "посмотри", "потрогай" или еще какой-то вариант. Также были вопросы по оборудованию города и среды в целом, о приспособлениях - какие бывают, какие виды, что именно является оборудованием для людей с инвалидностью", - пояснила ТАСС куратор проекта в Санкт-Петербурге Александра Бельтюкова.

По ее словам, очное участие в тесте в Санкт-Петербурге приняли 45 человек. В Новосибирске площадку "Точки кипения" посетили 112 человек, большинство из которых - люди с ограниченными возможностями, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета. Руководитель проекта, управляющий директор Академии доступной среды Валерия Юртаева сообщила ТАСС, что в Екатеринбурге мероприятие посетили более 50 человек. Участвовали преимущественно люди старшей возрастной категории. В Ростове-на-Дону, по данным Управления информационной политики правительства Ростовской области, в акции приняли участие порядка 150 человек.

На разных площадках по всей России тест прошли студенты педагогических и медицинских университетов, работники соцслужб, представители администраций городов и специалисты, которые ежедневно оказывают помощь и поддержку людям с особенностями здоровья. Организаторы отметили особый интерес волонтеров к этой теме.

После окончания тестирования на площадках прошли семинары, на которых обсуждались вопросы и правильные ответы. "Самый дискуссионный вопрос был первый - о том, как корректнее называть человека с инвалидностью. <…> Большое количество неправильных ответов были связаны со стереотипными вопросами, например, люди привыкли называть собаку "поводырь", а корректнее формулировать "собака-проводник", - отметила руководитель проекта.

Заочное тестирование

Около 12 тыс. человек во всех регионах предпочли пройти тест в онлайн-режиме. Вопросы по видеосвязи зачитывала российская актриса, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!" Ксения Алферова.

Проект "Тотальный диктант "Доступная среда" получил президентский грант в размере 3 млн рублей.

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН от 14 октября 1992 года с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. По данным Минтруда, в России на 1 октября 2019 года насчитывалось 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов.