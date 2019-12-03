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Россия представит доклады о языковой политике страны на конференции в ЮНЕСКО в Париже

В МИД России сообщили, что на полях конференции также будет организована выставка "Коренные малочисленные народы Севера. Языки. Технологии" и пройдет презентация "Электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская делегация представит доклады о языковой политике РФ на международной конференции "Языковые технологии для всех: обеспечение языкового разнообразия и многоязычия во всем мире", которая пройдет 4-6 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Российскую делегацию возглавят губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, которые представят доклады о языковой политике Российской Федерации. В тематических круглых столах, посвященных вопросам эволюции условий языкового разнообразия и многоязычия, примут участие ученые, лингвисты, исследователи языковых технологий из России и зарубежных стран", - сообщили в дипведомстве.

Кроме того, как отметили в МИД РФ, на полях конференции будет организована выставка "Коренные малочисленные народы Севера. Языки. Технологии", пройдет презентация "Электронного депозитария по фольклору обских угров и самодийцев", созданного Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок. Также окружные мастера ханты-мансийского этнографического музея "Торум Маа" и артисты Театра обско-угорских народов "Солнце" проведут мастер-классы для участников конференции, состоится выступление лауреата всероссийских и международных фестивалей искусств югорской певицы Веры Кондратьевой, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как указали в МИД РФ, мероприятие, которое состоится в рамках провозглашенного ООН в этом году Международного года языков коренных народов, организовано правительством Ханты-Мансийского автономного округа совместно с российским комитетом Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" в партнерстве с Секретариатом ЮНЕСКО и Европейской ассоциацией языковых ресурсов ELRA.

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