Добровольцы в Удмуртии спасли сторожа турбазы, оставшегося без воды и еды на острове

ИЖЕВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сторож туристической базы, которая располагается на одном из островов неподалеку от города Сарапула в Удмуртии на реке Кама, остался отрезан от земли без еды и воды. Его пришлось спасать добровольцам совместно с сотрудниками МЧС, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Общества спасения на водах (ОСВОД) региона.

"На одном из островов на реке Каме в районе города Сарапула находится турбаза. Сторож, завезенный туда еще по воде две недели назад, оказался отрезанным. Лед еще до конца не встал, прийти и приехать к нему нельзя", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в связи с тем, что у сторожа закончились продукты и вода, представители собственника турбазы обратились в сарапульское отделение ОСВОД за помощью. Во вторник сводный экипаж общества и инспекторского отделения МЧС прибыли на остров, пробираясь сквозь шугу - тонкий слой льда.

"Мужчина был благополучно доставлен в Сарапул", - сказано в сообщении.