"Живи и импровизируй". Как одинокие инвалиды возвращаются к активной жизни

ПЕНЗА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов, среди которых особое место занимают сироты. Корреспондент ТАСС побывал в Пензе и увидел, как в небольшом городе за сотни километров от столицы функционирует уникальная организация "Квартал Луи", которая помогает одиноким людям с ограничениями по здоровью подготовиться к самостоятельной жизни.

Как рассказала руководитель и исполнительный директор проекта Мария Львова-Белова, которая является мамой девятерых детей, в том числе приемных, он стал альтернативой домам престарелых и психоневрологическим интернатам, куда по достижении 18 лет направляют инвалидов, оставшихся без попечения и которым нужен уход. "Когда мы поняли, что у таких ребят по достижении совершеннолетия нет никаких перспектив, мы решили эту ситуацию изменить. Наш проект родился благодаря ребятам, за которых мы очень переживали и хотели дать другую жизнь. Мы не представляли, как они будут жить в доме престарелых на окраине области, где живут 360 стариков, и среди них 30 молодых ребят, но мы хотели что-то сделать", - говорит она.

Название организации, отметила Мария, не случайно носит имя легендарного джазового музыканта Луи Армстронга. "Мы хотели создать образ творчества, музыки, где нет границ. Наш слоган "Живи, импровизируй" себя оправдывает. Как известно, Армстронг был афроамериканцем, "инаковым", как наши ребята, непохожие на других, но при этом он стал легендарной личностью, и я уверена, что и наши подопечные тоже станут известными", - отметила она.

Домик на пятерых

По словам Марии, первый этап нового проекта реализовывался в 2014 году на базе ее небольшого частного дома. "Мои родители переехали в Краснодар, их дом освободился, и мы с семьей переезжаем туда. Наш же дом мы решаем перестроить и забрать туда ребят, которые выпускались из детских домов. У нас не было понимания, что и как делать, просто хотелось, чтобы они не попали в дом престарелых", - сказала она.

Здание, получившее название "Дом на Березовском", было перестроено для удобства передвижения на колясках: появился пандус на крыльце, расширены дверные проемы, установлена кухня с пониженным расположением техники и шкафов, удобная мебель. Сейчас там живут пятеро ребят, у каждого из которых своя комната, но они совместно ведут хозяйство, закупают продукты и готовят, посещают театры, концерты и другие мероприятия. "Если нужно куда-то добраться, мы вызываем обычное такси, практически все таксисты города знают этот адрес, помогают нам. Иногда, конечно, возникают небольшие конфликты, ведь у каждого из нас свой характер, но мы быстро миримся, потому что у каждого из нас есть свои функции по хозяйству", - рассказала Кира Токматова, одна из подопечных организации.

Практически у всех ребят есть квартиры, полученные от государства, но нет навыков самостоятельной жизни, поскольку они постоянно были под опекой. Программа получения таких навыков предусматривает четыре года самостоятельной работы над собой, а также занятия со специалистами, которые составляют для них индивидуальные карты развития и помогают почувствовать веру в свои силы. При этом если человек понимает, что пока не готов к самостоятельной жизни, программа продлевается на необходимый срок.

Пространство для всех

Еще одним направлением деятельности "Квартала Луи" является работа с подопечными в области получения профессиональных навыков. При содействии Пензенской епархии недалеко от "Дома на Березовском" был создан арт-холл "Квартал Луи", где проводятся встречи, презентации книг, работает кафе, в котором бармен, ивент-менеджер и другие сотрудники - с ограниченными возможностями развития. "За время работы кафе с 2015 года посетили более двух тыс. человек, в том числе и "обычные" люди. Здесь появилась первая в России барная стойка для ребят-колясочников, лучшие сомелье Поволжья обучали делать их разные коктейли", - вспоминает создатель проекта.

Как отметил бармен Иван Пчельников, участие в программе "Квартала" позволило ему получить навыки, о которых он не мечтал. "Мария разговаривала со мной, говорила о мечтах, о том, что может быть. Одним из вариантов стало получение водительских прав, о которых я никогда не думал и не интересовался. В автошколе не было машины с соответствующим оборудованием, тогда она договорилась, это оборудование было закуплено и поставлено. Я прошел медкомиссию, смог купить машину и поставить на нее соответствующие органы управления". Летом я со своим другом-колясочником поехал в Сочи и Адлер, это было море новых впечатлений", - поделился он своими эмоциями.

Здесь же расположена "Мастерская развития", где дети с инвалидностью совершенно бесплатно получают помощь, при этом сотрудниками также являются люди с инвалидностью. "Мы подумали, что в городе должно быть место не только сиротам, но и семейным детям. Началось все с художественной мастерской, но потом решили сделать еще что-то интересное. У нас работает гончарная мастерская, причем продукция, которую создают ребята, можно приобрести в храмах Пензы, и она пользуется спросом. Здесь также расположена комната мелкой моторики, кабинет массажа, соляная пещера", - сказала Львова-Белова.

Она отметила, что занятия для детей-инвалидов и из приемных семей, а для остальных осуществляются за пожертвования. "Мы не сторонники того, чтобы были фиксированные цены, у нас стоит ящик, куда можно положить ту или иную сумму. Например, у нас есть папа, который один воспитывает двоих детей, не инвалидов, но как я с него буду требовать деньги? Наша задача - помочь людям с инвалидностью и создать рабочие места для людей с инвалидностью", - сказала Мария.

Место, согревающее сердца

В "Дом на Березовского" попадают ребята, у которых есть перспективы жить самостоятельно, но есть и те, кто имеет тяжелые опорно-двигательные травмы. Для них в 2017 году распахнул свои двери "Дом Вероники", где подопечные также включаются в процесс социализации. "Когда мы открыли наш первый домик, то увидели, что ребята с тяжелыми формами инвалидности, которым нужна помощь, остались в детском доме. Мы поняли, что наш проект не закончен до конца. У нас появилась идея дома, где бы они жили и получали необходимый уход", - отметила Львова-Белова.

По ее словам, название нового дома было дано в честь святой Вероники, которая дала свой платок Иисусу Христу, когда он шел на крестное страдание. В доме проживает 13 детей с травмами различной тяжести. Для них была приобретена специальная мебель, средства реабилитации. Гордостью создателей является инклюзивный хостел на 25, расположенный на втором этаже и полностью оборудованный для маломобильных постояльцев. Здесь трудятся подопечные проекта, которые принимали гостей во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 году.

"У нас рядом Саранск, где в дни чемпионата были просто бешеные цены на квартиры - до 100 тыс. рублей за однокомнатную квартиру, а у нас - 350 рублей койко-место. Мы не думали, что народ за полгода до матчей будет бронировать, а у нас на весь июнь и начало июля забронированы все номера. У нас были гости из девяти стран мира, они оставили множество восторженных отзывов о работе наших ребят ", - вспоминает Мария.

На территории также функционирует типография, где подопечные "Квартала" создают визитки, блокноты, открытки и другую продукцию.

Отвечая на вопрос, как удалось реализовать такие уникальные проекты в небольшом по российским меркам городе со скромным бюджетом, создатель "Квартала Луи" признается, что все строилось на горячем желании помогать и вере в собственные силы. "Мы не понимали, как все сложится, было горячее желание помогать. Если смотреть на это с точки зрения расчетов, мы бы никогда этого не сделали, потому что это казалось абсолютно невозможным. Но решили так - начнем делать, будем делать, а там посмотрим, что к чему. Но когда ты видишь улыбки на лицах своих детей, а почти все называют меня своей мамой, то понимаешь, что все это было сделано не зря", - добавила Львова-Белова.