Названы победители в шести номинациях конкурса "Доброволец России"

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Волонтеры, занявшие призовые места в шести номинациях конкурса "Доброволец России", получили во вторник награды на церемонии открытия Международного форума добровольцев в Сочи.

"В конкурсе количество номинаций увеличивается из года в год. В прошлом году было 14 номинаций, а в этом - 19. Организаторы приняли решение проводить награждение победителей частями 3, 4 и 5 декабря. Сегодня награды получили победители в шести категориях", - рассказали ТАСС в пресс-службе Роспатриотцентра.

Как уточнили организаторы, победители получают гранты в размере до 2 млн рублей.

Первые победители

В номинации "Говорит волонтер" принимали участие проекты по созданию новых журналистских и просветительских медиа. Победу в этой категории одержала Наталья Широкова из Мордовии с проектом "Подвиги обычных людей", который предусматривает создание интернет-сообществ, рассказывающих о различных достижениях волонтеров. В настоящий момент информационный охват этого проекта составляет около 4 млн человек в день, уточнили организаторы форума.

Победу в категории "Организатор добровольчества" одержал Андрей Руднев из Свердловской области. Он создал Ассоциацию "Зеленых вузов России", которая, как ожидается, объединит около сотни молодежных клубов и центров работающих в сфере экологии в 50 регионах страны.

Лучшим среди проектов по направлению "Волонтерский центр" стал ресурсный центр волонтерства "Forward", созданный под руководством Сергея Черемшанова в Сочинском государственном университете. Как отметили организаторы форума, в течение 2020 года центр готов обучить около 9 тыс. добровольцев для участия в организации крупных событий.

Победу в номинации "Душа компании" одержал Анатолий Мовшович из Санкт-Петербурга, который представил инициативу "Мир на ощупь". Проект предусматривает организацию экскурсий в темноте незрячими гидами.

В категории "Творческая работа" победила Юлия Отрощенко из Свердловской области. Как пояснили в пресс-службе форума ее фотопроект "История особенной красоты", "направлен на людей с нестандартной внешностью и физическими особенностями".

Среди инициатив в направлении "Вдохновленные искусством" победу одержал Владимир Плехов из Краснодарского края, который предложил комплексную программу социализации людей с ограниченными возможностями здоровья средствами сценических искусств. В его проекте "Неограниченная жизнь" участвуют волонтеры, которые создают инклюзивные театральные постановки, концертные программы, танцевальные мастер-классы для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

О форуме

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, он приурочен к Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Мероприятие объединяет более 7,5 тыс. участников из России и зарубежных стран. В рамках форума состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Доброволец России - 2019". В этом году грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом.