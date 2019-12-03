На Кубани выступают за сохранение курортного сбора, который улучшает инфраструктуру

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает за сохранение эксперимента по курортному сбору. Он сообщил ТАСС о том, глобальные выводы об эксперименте, который стартовал всего год назад, делать рано, однако он как минимум позволяет улучшать инфраструктуру курортных территорий.

Во вторник в электронной базе данных нижней палаты был размещен документ, согласно которому депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене курортного сбора с 1 января 2020 года.

"По сути, курортный сбор только начинает реально работать и рано делать какие-либо глобальные выводы. На своем уровне мы сохранили минимальный размер сбора. Однако и он позволяет улучшить наши курорты. И только в следующем году те, кто уплатил этот сбор, смогут своими глазами увидеть, на что пошли деньги", - сказал Кондратьев.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, в настоящее время он введен в восьми населенных пунктах: Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей. Средства от курортного сбора направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.

По словам Кондратьева, с июля 2018 года на Кубани было собрано 322 млн рублей, которые были направлены на благоустройство туристической инфраструктуры. Так в Горячем Ключе и Туапсинском районе на собранные средства установили уличные тренажеры, благоустроили парки и детские площадки. В Сочи курортный сбор направили на установку лавочек и беседок. В Геленджике благоустроили общественную территорию и отремонтировали светомузыкальный фонтан на набережной.

Ранее сообщалось, что в 2018 году количество выплачивающих курортный сбор на Кубани превысило 1,56 млн человек, при этом 318 тыс. были освобождены от его уплаты, это льготные категорий граждан и жители региона. Фактически в краевой бюджет по итогам первого года эксперимента поступили 109,3 млн рублей при том, что по прогнозам, сумма поступлений должна была составить 70 млн рублей. На данный момент в регионе планируется расширить географию взимания курортного сбора до 12 населенных пунктов и включить еще четыре территории: Должанское, Ейское, Тенгинское и Туапсинское поселения.

Мнение властей курортных городов

Как рассказали ТАСС в администрации Анапы, для города-курорта эксперимент является удачным. Менее чем за полтора года с начала действия курортного сбора было собрано более 60 млн рублей. Средства направят на реконструкцию набережной - главной прогулочной зоны города. Также запланировано благоустройство прогулочных зон в курортных поселках - Витязево, Сукко, станице Благовещенской.

"Процент отказа от уплаты сбора - мизерный, негативных обращений по поводу курортного сбора в администрацию Анапы не поступало. Эксперимент можно считать полезным и важным для развития курортных территорий", - сообщили в администрации Анапы, отметив, что здесь выступают против прекращения эксперимента.

Начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Сергей Доморат в разговоре с корр. ТАСС также отметил положительный результат от курортного сбора на территории города-курорта. "Я могу сказать, что эксперимент по взиманию курортного сбора показал, что он очень успешен и полезен", - сказал он.

В администрации города-курорта Геленджика сообщили ТАСС, что курсбор не является обременительным для туристов. "Это не новшество, весь мир давно использует этот прием, в России этот опыт должен прижиться. Как сказал глава Геленджика: "Мне не встретилось ни одного негативного отзыва, ни от отдыхающих, ни от руководителей здравниц". Тем более, что все средства тратятся на благоустройство курортных территорий", - добавили в администрации города-курорта.