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Российские соотечественники в Ирландии организовали телемост с музеем боевой славы Абхазии

Он прошел в детском центре русского языка и культуры "Матрешка" в городе Наван

ДУБЛИН, 3 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Телемост с абхазским Государственным музеем боевой славы стал главным событием в День Неизвестного солдата, которое организовали российские соотечественники, проживающие в Ирландии. Он прошел во вторник в детском центре русского языка и культуры "Матрешка" в городе Наван (графство Мит) и был организован местной ассоциаций "Бессмертный полк".

Директор центра Елена Загребина рассказала воспитанникам о своем деде, пропавшем без вести на фронтах Великой отечественной войны. "Я верю, что однажды и я получу извещение, из которого узнаю, где погиб мой дед и где находятся его останки", - сообщила она, предваряя фильм о работе поисковиков на далекой кавказской земле. Документальная картина "Санчара post mortem" была снята "Поисковым движением Абхазии" и рассказала об опознании и перезахоронении трех десятков советских солдат, погибших в октябре 1942 года при штурме Санчерского перевала. Прах героев упокоился в земле лишь спустя 75 лет после кровавого сражения.

После просмотра состоялся телемост, в ходе которого дети имели возможность побеседовать с автором фильма, заместителем директора абхазского Государственного музея боевой славы, научным сотрудником Абхазского института гуманитарных исследований Николаем Медвенским. Он рассказал подробности о поиске останков солдат, сложной и кропотливой работе по их идентификации, работе с архивными документами.

"Мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата, мы проводим впервые в Ирландии, - сообщила корреспонденту ТАСС координатор местной ассоциации "Бессмертный полк" Кристина Бутусова. "Дети и их родители очень заинтересовались, - продолжила она. - Сегодня у них была редкая возможность напрямую пообщаться с людьми, занятыми мало понятной очень многим современным детям работой поисковика". "Важно, чтобы новые поколения осознали цену мирной жизни, задумались о том, что даже сейчас, спустя почти 75 лет после последних боев Второй мировой, многие ее герои до сих пор остаются безымянными", - отметила Бутусова.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года. Основанием отмечать его 3 декабря стало то, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.

Теги
АбхазияИрландияРоссия
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