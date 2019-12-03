{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Железноводске начали реставрировать Дворец эмира бухарского

По данным пресс-службы городской администрации, специалисты приступили к противоаварийным работам на фасаде дворца

ПЯТИГОРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Реставрация Дворца эмира бухарского, который является исторической достопримечательностью Кавминвод, началась в Железноводске Ставропольского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте приступили к обновлению памятника архитектуры, который был построен в 1912 году и является исторической достопримечательностью Кавказских Минеральных Вод. На данном этапе специалисты приступили к противоаварийным работам на фасаде дворца. Также будут работать с кровлей памятника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, противоаварийный этап завершится 1 мая 2020 года, а затем начнутся работы по реставрации внутренних помещений.

Дворец эмира бухарского, находящийся в собственности Министерства культуры Российской Федерации, был передан в аренду без права менять его курортное назначение. Дворец имеет сложную планировку со множеством лестниц, коридоров и переходов. В парадной части находятся помещения, предназначавшиеся для официальных встреч, а на территории особняка располагаются здание гарема и хозяйственные постройки.

Дворец был построен в течение пяти лет (1907-1912), став летней резиденцией эмира бухарского, который часто бывал на Кавказских Минеральных Водах.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Владимирский суд вернул государству участок, где планировался мусороперерабатывающий завод
Земельный участок был продан администрацией сельского поселения Филипповское, в документах был скрыт факт наличия на его территории лесного фонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС