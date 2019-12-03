В Железноводске начали реставрировать Дворец эмира бухарского

ПЯТИГОРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Реставрация Дворца эмира бухарского, который является исторической достопримечательностью Кавминвод, началась в Железноводске Ставропольского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городской администрации.

"На ставропольском курорте приступили к обновлению памятника архитектуры, который был построен в 1912 году и является исторической достопримечательностью Кавказских Минеральных Вод. На данном этапе специалисты приступили к противоаварийным работам на фасаде дворца. Также будут работать с кровлей памятника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, противоаварийный этап завершится 1 мая 2020 года, а затем начнутся работы по реставрации внутренних помещений.

Дворец эмира бухарского, находящийся в собственности Министерства культуры Российской Федерации, был передан в аренду без права менять его курортное назначение. Дворец имеет сложную планировку со множеством лестниц, коридоров и переходов. В парадной части находятся помещения, предназначавшиеся для официальных встреч, а на территории особняка располагаются здание гарема и хозяйственные постройки.

Дворец был построен в течение пяти лет (1907-1912), став летней резиденцией эмира бухарского, который часто бывал на Кавказских Минеральных Водах.