Владимирский суд вернул государству участок, где планировался мусороперерабатывающий завод

ВЛАДИМИР, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Владимирской области признал незаконной продажу около 1,5 тыс. га леса компаниям, которые планировали построить на этом месте мусороперерабатывающий комплекс. Об этом ТАСС во вторник сообщили в секретариате суда, отметив, что участок возвращен в собственность Российской Федерации.

Иск о незаконности сделки подал департамент лесного хозяйства по ЦФО. Истец просил признать незаконной сделку, в результате которой компании "Метровагонмаш", "Экотехстрой Владимир" и "Мытищинский машиностроительный завод" признавались собственниками земельного участка площадью около 1,5 тыс. гектаров на территории Филипповского сельского поселения.

"Иск департамента лесного хозяйства по ЦФО удовлетворен, участок изъят в собственность государства", - сообщили в суде, отметив, что решение может быть обжаловано.

Как уточнила ТАСС депутат Киржачского райсовета Татьяна Гусева, несколько лет назад земельный участок был продан администрацией сельского поселения Филипповское, в документах был скрыт факт наличия на его территории лесного фонда.

Ситуация со строительством мусороперерабатывающего предприятия на территории Филипповского сельского поселения мощностью до 150 тыс. т отходов в год (это в четыре раза меньше подмосковного "Кучино") стала публично обсуждаться в 2017 году. После протестов населения инвестор отказался от реализации проекта, однако в феврале 2019 года бизнесмены вновь заявили о намерении строить крупное мусороперерабатывающее предприятие.