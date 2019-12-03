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Свыше 680 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 4 декабря

Ученики с ограничениями по здоровью вместо сочинения напишут изложение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 680 тыс. выпускников одиннадцатых классов российских школ напишут 4 декабря итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Более 680 тыс. выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение в основной срок 4 декабря 2019 года. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

Ученики с ограничениями по здоровью вместо сочинения могут писать изложение. Его в этом году выбрали свыше 12 тыс. одиннадцатиклассников. Также сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили 113 человек.

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что одна из главных задач сочинения - умение выстраивать связанный текст по заданной теме, используя аргументы с опорой на литературные источники. "Хочется, чтобы каждый из 680 тыс. ребят, которые сегодня приступят к написанию, подошел к этому процессу осознано и выбрал наиболее близкую себе тему, раскрыв в ней свои мысли и чувства", - отметила министр просвещения Ольга Васильева, слова которой приводит пресс-служба.

Темы и оценка

Сочинение начнется в 10:00 по местному времени, а продолжительность написания составит три часа 55 минут. Для участников с ограничениями по здоровью к основному времени добавят еще 1,5 часа. Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, места проведения итогового сочинения будут оборудованы металлоискателями, видеонаблюдением и средствами подавления сигналов мобильной связи. Такие меры приняты по решению субъектов РФ.

Сочинение оценивается по системе "зачет"/"незачет". Те, кто получил "незачет", не явился на сочинение, не завершил написание по уважительным причинам, могут написать его в дополнительные сроки - 5 февраля и 6 мая 2020 года.

На текущий учебный год советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены пять тематических направлений. Это "Война и мир", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она".

"Комплекты тем итогового сочинения для различных регионов будут размещены на официальном информационном портале ЕГЭ за 15 минут до его начала по местному времени", - добавили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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