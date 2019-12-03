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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Патриарх Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 4 декабря (21 ноября по старому стилю) праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщается на сайте патриаршей пресс-службы.

"4 декабря 2019 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и в день памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Начало богослужения в 10:00", - говорится в сообщении.

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы в 1917 году состоялась также интронизация Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, который стал первым патриархом Русской церкви после завершения периода в ее истории, когда высшей властью в ней обладал Святейший правительствующий синод. "В праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и 102-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит молебен у раки с мощами святителя в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы", - сообщается на сайте пресс-службы патриарха.

История праздника

Введение во храм Пресвятой Богородицы - это один из двунадесятых праздников, то есть двенадцати праздников, связанных непосредственно с жизнью Иисуса Христа и Богоматери. Дата этого праздника неизменна. Литургическое почитание Девы Марии началось после Эфесского собора (III Вселенский Собор) 431 года. Несмотря на то, что известно о нем было с первых лет христианства, первые документальные сведения о том, что Введение стало широко отмечаться, относятся к VIII веку.

По преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна из Назарета дали обет посвятить своего ребенка служению Господу. Когда ей исполнилось три года, ее торжественно привели в Иерусалимский храм. Трехлетняя девочка с легкостью самостоятельно взошла по ведшей ко входу высокой лестнице из пятнадцати ступеней, а потом первосвященник ко всеобщему удивлению ввел ее в Святая святых - место в храме, в которое запрещен вход прихожанам, а самому первосвященнику - открыт только раз в год. Дева Мария жила в храме вплоть до совершеннолетия, проводя в молитве почти все свое время.

Народный календарь

В народном календаре праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы был связан с началом (или же вводом) зимы. В это время начинались катания на санях, к празднику приурочивали первые зимние ярмарки и торги. В Москве Введенская ярмарка устраивалась на Лубянке, основным товаром на ней были сани.

Введение во храм по православной традиции отмечается шесть дней: этот период включает сам праздник, предшествующий ему день предпразднства и четыре дня попразднества. Введение предшествует Рождеству Христову, поэтому начиная с этого дня в церквях начинают петь "Христос рождается, славите". Священнослужители в это время облачаются в голубые и белые одежды. Христианские храмы, освященные в честь праздника, называют Введенскими.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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