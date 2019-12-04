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Новый год и Рождество - 2020

Опрос: чаще всего в России в Деда Мороза верят четырехлетние дети

По данным исследования Superjob, 16% россиян никогда не верили в Деда Мороза
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© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 90% четырехлетних детей в России верят в Деда Мороза, а среди 12-летних таковых остается только треть. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Чаще остальных утверждали, что их ребенок верит в Деда Мороза, родители 4-летних детей (93%). Вера в чудеса уходит вместе с детством: среди родителей 12-летних сыновей и дочерей о том, что их дети верят в Дедушку, говорят лишь 36%", - говорится в материале.

В ходе опроса также выяснилось, что 16% россиян никогда не верили в Деда Мороза.

В пресс-службе Superjob рассказали, что опрос проводился с 22 по 25 ноября среди 3 тыс. респондентов, у которых есть дети в возрасте от 3 до 12 лет.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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