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Картину Поля Гогена продали на аукционе в Париже за €9,5 млн

Полотно куплено международным коллекционером

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Картина французского художника Поля Гогена (1848-1903) "Толстое дерево" (Te Bourao II) продана на аукционе в Париже за €9,5 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter аукционного дома Artcurial.

"Сегодня вечером шедевр таитянского периода Поля Гогена "Толстое дерево", созданный в 1897 году, ушел с молотка за €9,5 млн", - отмечается в заявлении. Полотно размером 73 на 92 см было куплено международным коллекционером, имя которого не называется. По словам покупателя, "картина останется во Франции".

Полотно, как напоминает в пресс-релизе аукционный дом, было написано Гогеном во время его пребывания на Таити. Картина входит в цикл работ художника, состоящий из девяти произведений искусства. Они были отправлены в Париж в 1898 году для выставки, посвященной творчеству художника. Картина Te Bourao II является единственной работой из этого цикла, хранящейся в частной коллекции. Другие полотна выставлены в ведущих мировых музеях, в частности, в Эрмитаже и Музее Орсэ.

Поль Гоген уехал на Таити в 1891 году. Там художник регулярно писал пейзажи, людей, живущих в гармонии с природой. К этому периоду относятся такие работы живописца, как: "Больше никогда" (1897), "Дух мертвых не дремлет" (1892), "Женщина с цветком" (1891), "Женщина, держащая плод" (1893).

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Франция
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