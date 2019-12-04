В Забайкалье началась выплата компенсаций семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом

"Подписали распоряжение о выделении первого транша [для выплаты компенсаций], решили не дожидаться окончания определения степени ущерба, посчитав, что хороша ложка к обеду <...> Сегодня однозначно перечислим их тем людям, у кого есть лицевые счета. К сожалению, у части людей этих счетов нет, но мы занимаемся этим в оперативном режиме и выплаты обеспечим", - сказал Кефер. Он пояснил, что речь идет о выплатах семьям всех погибших и тем пострадавшим, степень травмированности которых уже окончательно оценили врачи.

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Выплата компенсаций семьям погибших и пострадавшим при падении рейсового автобуса с моста началась в среду в Забайкалье, сообщил ТАСС и.о. вице-премьера края Андрей Кефер.

По его словам, принято решение о перечислении средств родным 19 погибших, они получат по 1 млн рублей. Кроме того, 17 пострадавших, которые получили тяжелый вред здоровью, получат по 400 тыс. рублей. Двум пострадавшим, у которых диагностирован легкий вред здоровью, выплатят по 200 тыс. рублей.

Рейсовый автобус Сретенск - Чита 1 декабря упал с моста в реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. В результате аварии погибли 19 человек, еще 19 госпитализировали в Нерчинскую, Сретенскую и Шилкинскую центральные районные больницы (ЦРБ). Позже в Сретенскую ЦРБ обратились еще двое пострадавших. В числе погибших - трое несовершеннолетних, еще одна 12-летняя девочка получила травмы.

В среду в Забайкалье пройдут первые похороны погибших.