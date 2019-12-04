Суд примет решение о возможности восстановления Олега Пака главврачом медцентра ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Вопрос о возможности продолжения работы имеющего судимость Олега Пака в качестве главы Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) должен решить суд. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДВФУ.

Трудовой договор с главврачом Медцентра ДВФУ Олегом Паком был прекращен с 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". Пока на эту должность никто не назначен, но обязанности главврача медцентра исполняет Сергей Крыжановский. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что направит ходатайство в вуз о том, чтобы Олега Пака вернули на должность.

"В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои"). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости. На сегодняшний день вопрос передан на рассмотрение в суд, который и примет окончательное решение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ, наличие судимости, в том числе и погашенной, по данным статьям препятствует работе в образовательной организации. По мнению ряда юристов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу, и подлежат увольнению, если были трудоустроены ранее.

"При этом, как мы уже неоднократно сообщали Олегу Игоревичу, согласно Трудовому кодексу, университет сможет вернуться к вопросу его трудоустройства в Медицинском центре при положительном заключении Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Приморского края", - отметили в университете.

ДВФУ высоко ценит заслуги Олега Пака на посту главного врача медцентра. За добросовестный труд и профессиональные заслуги он награжден благодарственными письмами Департамента здравоохранения Приморского края, Почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края, в 2018 году Пак стал лауреатом престижной медицинской премии "Призвание-2018".

О медцентре

Медцентр ДФВУ - самое современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства РФ. Центр входит в состав Дальневосточного федерального университета. Учреждение оказывают высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь, включая в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям.

Предыдущий глава Медцентра ДВФУ Олег Бубнов в марте 2019 года был осужден Фрунзенским районным судом Владивостока к условному сроку в 1 год и 8 месяцев за превышение должностных полномочий.