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Ученики школы в Приморье, где разлили ртуть, вернулись к очным занятиям

Они занимаются в соседней школе

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Ученики школы №3 поселка Хороль Приморского края, где на прошлой неделе произошел разлив ртути, приступили к очным занятиям в соседней школе во вторую смену. Об этом сообщила ТАСС в среду начальник райотдела народного образования Алла Абросимова.

Один из учеников 27 ноября принес на урок банку со ртутью и раздавал ее одноклассникам, часть вещества пролилась. Школу закрыли на демеркуризацию, 270 учеников были переведены на дистанционное обучение.

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"Демеркуризация в школе завершена, замеры в воскресенье, понедельник и вторник показали, что содержание паров ртути в воздухе ниже минимального уровня. Однако, Роспотребнадзор пока не дал нам разрешения вернуться к учебе в родной школе, зато разрешил временно учиться детям в помещениях школы №1 во вторую смену", - рассказала Абросимова.

Он добавила, что дополнительные исследования безопасности помещений будут проведены еще 9 декабря, после чего, 11 декабря, у детей есть шанс вернуться в родную школу. На новом месте учебы организовано питание детей, а также подвоз от дома.

В связи с разливом ртути Прокуратура Приморского края проверяет соблюдение законодательства об образовании и организацию профилактической работы с учащимися в школе. Здание школы № 3 охраняет полиция.

Теги
РоссияПриморский край
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