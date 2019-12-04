В Якутии в одной из сельских школ частично отменили занятия из-за сильных морозов

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Занятия учеников с 1-го по 8-й классы в открывшейся накануне новой школе в селе Кюсюр Булунского района Якутии отменены в среду из-за низкой температуры воздуха, достигшей, согласно данным Якутского гидрометцентра, минус 49 градусов. Об актированном дне, когда школьников освобождают от уроков в связи с сильными морозами, сообщили в среду в учебном заведении.

"Да, сегодня с 1 по 8 классы. Ученики с 9 по 11 классы не смогут ходить в школу по достижению температуры минус 50 градусов", - сказали в школе.

На официальном сайте Якутского гидрометцентра указаны более десяти населенных пунктов, где зафиксирована температура ниже минус 45 градусов. В список вошли села и города Верхоянского, Ленского, Усть-Янского и других районов республики.

Школа в селе Кюсюр торжественно открылась 3 декабря при участии главы Якутии Айсена Николаева. В учреждении на 220 мест площадью более 3 тыс. кв. м обучаются более 190 школьников.

Село Кюсюр находится в Булунском районе Якутии и является единственным населенным пунктом Булунского эвенкийского национального наслега. В селе проживают более 1300 человек.