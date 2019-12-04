В Оттаве и Торонто в День Неизвестного Солдата почтили память погибших воинов

ОТТАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники, проживающие в городах Оттава и Торонто, по случаю Дня Неизвестного Солдата почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В столице Канады во вторник памятная церемония состоялась у стен российского посольства, где установлен обелиск погибшим советским солдатам.

"В этот день важно помнить о подвиге тех, кто отдал свои жизни за Родину и свободу всего человечества, поэтому сегодня соотечественники, представители посольства и Россотрудничества возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны, который расположен на территории дипмиссии России в Канаде", - заявил корреспонденту ТАСС представитель российского посольства Александр Посылкин. Дипломат добавил, что проведение таких мероприятий особенно важно в преддверии 75-летия Победы, которое российские соотечественники в Канаде планируют широко отмечать.

Аналогичная акция состоялась во вторник и в Торонто. "К монументу погибшим во Второй мировой войне солдатам в Куинс-парке наши соотечественники, проживающие в Торонто, возложили цветы и почтили их память минутой молчания", - сообщил корреспонденту ТАСС один из активистов русскоязычной общины Канады Юрий Начетой.

Всего в акциях в Оттаве и Торонто приняли участие несколько десятков человек. Люди возложили цветы к обелискам и зажгли памятные свечи.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года. Основанием отмечать его 3 декабря стало то, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.