{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оттаве и Торонто в День Неизвестного Солдата почтили память погибших воинов

Всего в акциях приняли участие несколько десятков человек
Описание
© Даниил Студнев/ТАСС

ОТТАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские соотечественники, проживающие в городах Оттава и Торонто, по случаю Дня Неизвестного Солдата почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне. В столице Канады во вторник памятная церемония состоялась у стен российского посольства, где установлен обелиск погибшим советским солдатам.

"В этот день важно помнить о подвиге тех, кто отдал свои жизни за Родину и свободу всего человечества, поэтому сегодня соотечественники, представители посольства и Россотрудничества возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны, который расположен на территории дипмиссии России в Канаде", - заявил корреспонденту ТАСС представитель российского посольства Александр Посылкин. Дипломат добавил, что проведение таких мероприятий особенно важно в преддверии 75-летия Победы, которое российские соотечественники в Канаде планируют широко отмечать.

Аналогичная акция состоялась во вторник и в Торонто. "К монументу погибшим во Второй мировой войне солдатам в Куинс-парке наши соотечественники, проживающие в Торонто, возложили цветы и почтили их память минутой молчания", - сообщил корреспонденту ТАСС один из активистов русскоязычной общины Канады Юрий Начетой.

Всего в акциях в Оттаве и Торонто приняли участие несколько десятков человек. Люди возложили цветы к обелискам и зажгли памятные свечи.

День Неизвестного Солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года. Основанием отмечать его 3 декабря стало то, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата" и зажжен Вечный огонь.

Теги
Канада
Реклама на ТАСС
Уроки в начальных классах школ Комсомольска-на-Амуре отменены из-за непогоды
Кроме того, из-за снегопада не работает один из городских маршрутов транспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС