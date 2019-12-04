{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уроки в начальных классах школ Комсомольска-на-Амуре отменены из-за непогоды

Кроме того, из-за снегопада не работает один из городских маршрутов транспорта

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Занятия в начальных классах школ отменены в среду в Комсомольске-на-Амуре из-за снегопада, который принес на восток Хабаровского края циклон из западных регионов страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Из-за непогоды отменены занятия в школах с 1 по 4 класс. Не работает один из городских маршрутов транспорта, который действует в частном секторе. На остальных маршрутах наблюдались сбои графиков из-за снегопада", - сообщили в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что дороги города от снега очищает коммунальная техника.

В Комсомольске-на-Амуре в среду идет снег, дует ветер, непогода отмечается и в Хабаровске. Согласно табло аэропорта Хабаровск, в среду задерживается прибытие самолетов из Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани, а рейс из китайского Фуюаня, назначенный на этот день, отменен. С вылетом задерживаются самолеты в Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань.

Сильный снег на восток Хабаровского края принес циклон, сместившийся с западных регионов страны, непогода затронула Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, Комсомольский районы. В среду ожидается усиление ветра до 25-27 м/с, на побережье до 30-32 м/с. Было объявлено штормовое предупреждение. Помимо сильного снега и ветра, регион ждет похолодание: температура воздуха на большей части края опустится на 3-4 градуса ниже нормы - до 13-20 градусов мороза днем и 25-30 градусов - ночью.

Непогода продержится до конца недели, пока циклон не сместится в сторону Камчатки.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
В Якутии в одной из сельских школ частично отменили занятия из-за сильных морозов
Учебное заведение не посещают учащиеся с первого по восьмой классов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС