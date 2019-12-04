Уроки в начальных классах школ Комсомольска-на-Амуре отменены из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Занятия в начальных классах школ отменены в среду в Комсомольске-на-Амуре из-за снегопада, который принес на восток Хабаровского края циклон из западных регионов страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Из-за непогоды отменены занятия в школах с 1 по 4 класс. Не работает один из городских маршрутов транспорта, который действует в частном секторе. На остальных маршрутах наблюдались сбои графиков из-за снегопада", - сообщили в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что дороги города от снега очищает коммунальная техника.

В Комсомольске-на-Амуре в среду идет снег, дует ветер, непогода отмечается и в Хабаровске. Согласно табло аэропорта Хабаровск, в среду задерживается прибытие самолетов из Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани, а рейс из китайского Фуюаня, назначенный на этот день, отменен. С вылетом задерживаются самолеты в Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань.

Сильный снег на восток Хабаровского края принес циклон, сместившийся с западных регионов страны, непогода затронула Николаевский, Ульчский, Советско-Гаванский, Комсомольский районы. В среду ожидается усиление ветра до 25-27 м/с, на побережье до 30-32 м/с. Было объявлено штормовое предупреждение. Помимо сильного снега и ветра, регион ждет похолодание: температура воздуха на большей части края опустится на 3-4 градуса ниже нормы - до 13-20 градусов мороза днем и 25-30 градусов - ночью.

Непогода продержится до конца недели, пока циклон не сместится в сторону Камчатки.