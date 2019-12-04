Прокуратура проверяет законность вылова моржей, остающихся в бухте Средней

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Владивостокская природоохранная прокуратура проверяет законность вылова и содержания моржей в центре реабилитации морских животных в приморское бухте Средней, сообщили ТАСС в ведомстве в среду.

Как сообщали в марте представители центра реабилитации морских животных, в бухте Средней содержатся шесть щенков моржа на законных основаниях, расследований в их отношении на тот момент не было. В ноябре Амурская бассейновая природоохранная прокуратура подала в суд иск о признании незаконными выданных Росрыболовством разрешений на добычу белух, косаток и моржей для Центра реабилитации морских животных в бухте Средней, однако суд в удовлетворении иска отказал.

"Владивостокская природоохранная прокуратура по поручению Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры проводит проверку в бухте Средней в части законности содержания и вылова моржей, находящихся там", - сообщил представитель прокуратуры.