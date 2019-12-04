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СМИ: министр юстиции Гонконга прошла лечение в Пекине после инцидента в Лондоне

Британские врачи сделали Терезе Чэн операцию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 декабря. /ТАСС/. Секретарь (министр) по вопросам юстиции Гонконга Тереза Чэн (Чжэн Жохуа) вернулась сюда во вторник вечером спустя почти три недели после инцидента с нападением на нее демонстрантов в Лондоне. Как сообщила в среду газета The Standard, после перелома запястья в Великобритании она побывала на дальнейшем лечении в Пекине.

Чиновница не уточнила, почему она поехала в китайскую столицу вместо Гонконга и сколько дней там находилась. Она лишь сказала журналистам, что ее туда направило посольство КНР в Лондоне.

Британские врачи сделали пострадавшей операцию на запястье с использованием титановой пластины и шурупов, дальнейшую терапию ей оказывали в пекинской больнице. По словам врачей, процесс восстановления займет от трех месяцев до года.

14 ноября Тереза Чэн, находившаяся с рабочим визитом в Лондоне, подверглась на улице преследованию группы антикитайских демонстрантов. Она была окружена тремя десятками протестующих в масках, которые выкрикивали в ее адрес критику и ругательства на кантонском диалекте китайского языка. Окруженная агрессивно настроенной толпой, она упала и повредила руку.

Инцидент вызвал решительное осуждение и возмущение властей Китая и Гонконга, которые потребовали от Лондона расследовать его тщательным образом, привлечь виновных к ответственности и обеспечить безопасность китайских граждан и учреждений на территории Великобритании.

Тереза Чэн является одним из авторов скандального законопроекта об экстрадиции правонарушителей в материковый Китай, который стал причиной массовых протестов в Гонконге с начала лета и в результате был отозван.

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ВеликобританияКитай
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