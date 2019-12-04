Соотечественники на Кубе почтили память советских воинов в День Неизвестного солдата

ГАВАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Члены молодежной секции Координационного совета соотечественников, проживающих на Кубе, возложили во вторник цветы к могилам советских военнослужащих на территории мемориала советского воина-интернационалиста в окрестностях кубинской столицы.

Представители второго поколения выходцев из России почтили память военнослужащих Вооруженных Сил СССР, проходивших службу на Кубе и отдавших свои жизни при выполнении интернационального долга. После возложения цветов члены молодежной секции ознакомились с историей памятной даты, лекцию по которой прочитал представитель Россотрудничества на острове Владимир Ярошевский.

День Неизвестного солдата призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории России или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными. Он отмечается с 2014 года 3 декабря в связи с тем, что в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Мемориал советского воина-интернационалиста был открыт 23 февраля 1978 года к 60-летию Вооруженных сил СССР. Место его установки выбрано неслучайно: здесь захоронены 68 советских солдат и офицеров, в том числе одна женщина, погибших или умерших на территории Кубы в 1960-е годы.

На центральной плите мемориала изображены две руки. В одной из них - автомат, что символизирует помощь советских вооруженных сил Кубе. В другой - лавровая ветвь, олицетворяющая дань кубинского народа памяти советских воинов, погибших в карибской стране.