Новозеландская газета принесла извинения за карикатуру об эпидемии кори в Самоа

СИДНЕЙ, 4 декабря /ТАСС/. Новозеландская газета Otago Daily Times в среду принесла извинения читателям за опубликованную накануне карикатуру, иронизирующую над эпидемией кори в Самоа.

"Содержание карикатуры было бестактным, и я безоговорочно приношу свои извинения за ее публикацию. Я полностью осознаю, что моих слов недостаточно для того, чтобы исцелить боль, которую мы причинили, но я надеюсь, что они покажут, насколько мы сожалеем о произошедшем", - цитирует газета слова своего главного редактора Барри Стюарта, который добавил, что хотел бы принести извинения народу Самоа, переживающему трагедию, вызванную эпидемией кори.

Издание также отмечает, что управление газеты приняло решение о временном отстранении автора карикатуры Гаррика Тремейна от работы на время разбирательства, которое было инициировано сразу после публикации рисунка во вторник.

Сам Треймен в интервью радиостанции Radio New Zealand заявил, что время для публикации карикатуры было выбрано не лучшее, но сам рисунок был "просто шуткой". "Если бы я мог повернуть время вспять, я бы не сделал этого. У меня не было мысли кого-то обидеть, но, если это случилось, я приношу извинения всем, кого он [рисунок] оскорбил", - сказал художник.

На карикатуре, ставшей причиной критики в адрес газеты и автора, изображены две женщины, выходящие из турагентства и обсуждающие наименее популярные туристические направления. В подписи к карикатуре автор, используя игру слов, иронизирует над тем, что из Самоа люди привозят сыпь, в чем читатели газеты увидели издевку над трагедией этого островного государстве, где сейчас власти борются с масштабной эпидемией кори, унесшей жизни 60 человек. В этот же день издание принесло извинения читателям, назвав решение о публикации карикатуры "прискорбной ошибкой", однако на следующий день у здания газеты собрались участники акции протеста, которые требовали увольнения Треймена, а также предлагали изданию перевести 50 тыс. новозеландских долларов ($32,4 тыс.) в адрес "Красного Креста" для борьбы с эпидемией кори в Самоа.

16 октября Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии кори в стране - после того как 13 октября была зарегистрирована первая смерть от этой болезни. В стране объявлен карантин и введено чрезвычайное положение, закрыты школы и детские дошкольные учреждения. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тыс. доз вакцин и за время массовой вакцинации, начавшейся 20 ноября, прививки против кори удалось сделать 110 тыс. человек (55% населения страны). На сегодняшний день в результате эпидемии погибли 60 человек, 48 из которых - дети.