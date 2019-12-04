{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новозеландская газета принесла извинения за карикатуру об эпидемии кори в Самоа

Руководство издания приняло решение о временном отстранении автора карикатуры от работы на время служебного разбирательства

СИДНЕЙ, 4 декабря /ТАСС/. Новозеландская газета Otago Daily Times в среду принесла извинения читателям за опубликованную накануне карикатуру, иронизирующую над эпидемией кори в Самоа.

"Содержание карикатуры было бестактным, и я безоговорочно приношу свои извинения за ее публикацию. Я полностью осознаю, что моих слов недостаточно для того, чтобы исцелить боль, которую мы причинили, но я надеюсь, что они покажут, насколько мы сожалеем о произошедшем", - цитирует газета слова своего главного редактора Барри Стюарта, который добавил, что хотел бы принести извинения народу Самоа, переживающему трагедию, вызванную эпидемией кори.

Издание также отмечает, что управление газеты приняло решение о временном отстранении автора карикатуры Гаррика Тремейна от работы на время разбирательства, которое было инициировано сразу после публикации рисунка во вторник.

Сам Треймен в интервью радиостанции Radio New Zealand заявил, что время для публикации карикатуры было выбрано не лучшее, но сам рисунок был "просто шуткой". "Если бы я мог повернуть время вспять, я бы не сделал этого. У меня не было мысли кого-то обидеть, но, если это случилось, я приношу извинения всем, кого он [рисунок] оскорбил", - сказал художник.

На карикатуре, ставшей причиной критики в адрес газеты и автора, изображены две женщины, выходящие из турагентства и обсуждающие наименее популярные туристические направления. В подписи к карикатуре автор, используя игру слов, иронизирует над тем, что из Самоа люди привозят сыпь, в чем читатели газеты увидели издевку над трагедией этого островного государстве, где сейчас власти борются с масштабной эпидемией кори, унесшей жизни 60 человек. В этот же день издание принесло извинения читателям, назвав решение о публикации карикатуры "прискорбной ошибкой", однако на следующий день у здания газеты собрались участники акции протеста, которые требовали увольнения Треймена, а также предлагали изданию перевести 50 тыс. новозеландских долларов ($32,4 тыс.) в адрес "Красного Креста" для борьбы с эпидемией кори в Самоа.

16 октября Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии кори в стране - после того как 13 октября была зарегистрирована первая смерть от этой болезни. В стране объявлен карантин и введено чрезвычайное положение, закрыты школы и детские дошкольные учреждения. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тыс. доз вакцин и за время массовой вакцинации, начавшейся 20 ноября, прививки против кори удалось сделать 110 тыс. человек (55% населения страны). На сегодняшний день в результате эпидемии погибли 60 человек, 48 из которых - дети.

Теги
СамоаНовая Зеландия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
В Роскачестве посоветовали, как выбрать елку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС