Дума Хабаровского края отложила рассмотрение вопроса о доплатах к пенсиям депутатов

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты законодательной думы Хабаровского края отложили рассмотрение вопроса об обеспечении доплат к пенсиям депутатов, превышающих 100 тыс. рублей. Как сообщила журналистам председатель краевой думы Ирина Зикунова, они намерены вернуться к обсуждению этого вопроса в феврале 2020 года.

С инициативой об отмене доплат к пенсиям депутатов выступил депутат краевой думы, представитель "Единой России" Геннадий Мальцев. Около года назад вопрос о доплате к пенсиям чиновников и депутатов широко обсуждался в социальных сетях и СМИ, сообщалось, что депутат думы шестого созыва Татьяна Мовчан получает ежемесячную доплату к пенсии в размере порядка 190 тыс. рублей.

"Постоянным комитетом было принято решение отложить рассмотрение этого вопроса. Вопрос нуждается в серьезной проработке и подготовке. Проблема в следующем: если принять решение в том формате, который предлагается Геннадием Мальцевым, это будет означать, что пенсионной доплаты лишается единственный депутат текущего [седьмого] созыва, который находится в пенсионном возрасте. <…> Вместе с тем широкие ряды депутатов предыдущих созывов, получающие действительно очень высокие доплаты к пенсиям. <…> Это останется в силе", - сказала Зикунова.

Она подчеркнула, что инициатива Мальцева была направлена только на депутатов нынешнего созыва. Каждый думский созыв, по словам Зикуновой, принимал определенные решения в пользу своих пенсионных доплат, но последний, шестой, отличился "занебесным уровнем" доплат. Большую прибавку к пенсии получают депутаты, которые отработали на профессиональной, постоянной основе.

"У меня, как у председателя, рассматривающего несколько пакетов документов депутатов предыдущего созыва, претендующих на получение этой доплаты, есть впечатление, что назначение ее производилось исходя не только из сроков пребывания в статусе депутата, но также из стажевых критериев пребывания в других должностях в других сферах. Возникают серьезные вопросы к обоснованности этих выплат и их адекватности. Этим вопросом мы будем заниматься", - сказала Зикунова, подчеркнув, что необходимо исходить из принципов справедливости, это также должно отвечать критериям экономии.