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Новый год и Рождество - 2020

В Роскачестве посоветовали, как выбрать елку

В частности, при выборе искусственной елки специалисты ведомства рекомендуют обратить внимание на запах изделия и на содержащуюся на его упаковке информацию
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной елки. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства. 

В частности, специалисты советуют для определения качества елки провести рукой против "роста" иголок, подергать их немного и слегка погнуть ветки. "Качественной елке такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются в руках - качество товара оставляет желать лучшего", - отмечается в сообщении.

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на запах: искусственная елка не должна иметь резкий химический запах. На упаковке изделия должна присутствовать информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ в исходных материалах, информация об обработке изделия антивоспламеняющими веществами. Электрическую гирлянду можно вешать только на огнеустойчивую елку. На этикетке на русском должна быть указана дата изготовления товара, информация об изготовителе с контактными данными, по которым можно направить претензию.

Согласно рекомендациям Роскачества, покупать искусственную елку лучше в крупных супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках.

Из-за неоднородного состава искусственные елки не принимаются в переработку. Следовательно, либо попадают на свалку, где вызывают закисление грунтовых вод, либо сжигаются, выделяя канцерогены в атмосферу, поэтому специалисты советуют покупать искусственную елку для долгой эксплуатации.

Советы при покупке живой елки

В Роскачестве также напомнили, что экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку, поскольку природе наносит вред только незаконная вырубка, а те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. "Их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть, их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса", - пояснили в организации.

Специалисты советуют покупать живые елки в лесничествах, магазинах и на елочных базарах. Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, упаковочный материал и книга отзывов и предложений.

При выборе новогоднего дерева эксперты рекомендуют помнить, что ель - это классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом, но у нее есть минус: она быстрее и легче осыпается, чем сосна. Сосны стоят дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у них есть свой минус - большое количество смолы. Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей), которые стоят дольше - от двух недель до месяца, но и стоят на порядок дороже отечественных.

При выборе живой елки эксперты рекомендуют попробовать рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко. Также стоит обратить внимание на ствол, который должен быть покрыт иголками. Если разломать пару хвоинок в руке, то должен появиться характерный приятный аромат, говорят специалисты. Еще одной важной деталью является срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго. И, наконец, стоит постучать стволом о землю и убедиться в том, что иголки от ударов не осыпаются, отметили в Роскачестве.

Проверка ведомства

Специалисты Роскачества в преддверии Нового года проверят искусственные елки на качество и безопасность. В ведомстве сообщили, что для проведения исследования закуплены образцы из России, Китая, Таиланда и Вьетнама. Эксперты оценят внешний вид, токсичность, уровень воспламеняемости, дымообразование, маркировки елок.

Как сообщили в Роскачестве, перед проведением испытаний изделия тестировались как в собранном виде, так и по отдельным элементам - для подготовки проб елки разбирали и даже рвали. Для проведения исследования пробы также сжигали - таким образом удалось установить температуру самовоспламенения, состав газа при горении, замерить пыль, которая может осесть на легких в результате горения.

Результаты исследования будут опубликованы на портале Роскачества в середине декабря.

Теги
ТаиландРоссияКитайВьетнамНовый год и Рождество - 2020
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