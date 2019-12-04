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Приморская НКО готова работать в создаваемой по поручению Путина "Школе под парусами"

Открыть школу планируется на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Некоммерческая организация (НКО) "Центр морской подготовки "Семь океанов" намерена участвовать в работе создаваемой по поручению президента РФ Владимира Путина "Школы под парусами" в Приморье. Об этом ТАСС рассказал учредитель и директор НКО Анатолий Штанько.

Вопрос о необходимости создания в Приморье школы для подростков, где они могли бы изучать морское дело, а также где велась бы работа по их патриотическому воспитанию, был поднят на встрече Владимира Путина с общественностью Дальнего Востока в сентябре на Восточном экономическом форуме. 25 октября президент дал поручение Минстрансу РФ совместно с заинтересованными структурами представить предложения по созданию на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского  "Школы под парусами" для работы с молодёжью.

"Я надеюсь, что пожелания нашей НКО будут включены в итоговую концепцию. Саму школу планируется создать на базе МГУ им. Невельского, мы же видим свое участие в проекте для решения текущих вопросов его работы. Основной задачей будет проработка планов экспедиций, утверждение их и подача заявок на гранты от именно "Семи океанов", так как соответствующие фонды работают только с НКО, а не с учебными заведениями", - рассказал Штанько.

Как сообщила ТАСС куратор проекта, заместитель проректора Морского государственного университета (МГУ) им. адм. Невельского по учебной работе Елена Жилина, концепцию создания "Школы под парусами" уже направили в Министерство транспорта РФ для согласования и корректировок. По мнению главы известного приморского яхт-клуба "7 футов" Михаила Ермакова, создаваемая школа должна поставить на первое место безопасность детей.

"Знать свою историю, особенно морскую историю - это нужно, и здорово, если образованием школьников в этом виде кто-то будет заниматься. Но первое и главное при этом - обеспечить полную безопасность детей, поставить ее во главу угла. Это ведь даже не курсанты МГУ, это еще не достигшие совершеннолетия ребята. Работать с ними надо только в максимально безопасных условиях", - сказал ТАСС Ермаков.

Он добавил, что практика исторических морских походов для курсантов МГУ существовала еще в советское время. В частности ребята проходили путями Невельского и Беринга. Однако и тогда в походах участвовали уже студенты морских вузов, а не школьники.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПриморский крайДальний Восток
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