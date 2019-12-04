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Кабмин создал объединенную дирекцию федеральных заповедников Крыма

Согласно распоряжению правительства, Минприроды поручено утвердить устав бюджетного учреждения и закрепить за ним соответствующее недвижимое имущество

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедный Крым", в ведении которого будет находиться ряд заповедников полуострова. Соответствующее распоряжение кабмина, с которым ознакомился ТАСС, было подписано 30 ноября.

"Создать ФГБУ "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" и отнести его к ведению Минприроды России", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, "Заповедный Крым" будет осуществлять охрану государственных природных заповедников "Казантипский", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной" и "Лебяжьи острова", а также государственных природных заказников федерального значения "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле" в целях сохранения биологического разнообразия в них, осуществления государственного экологического мониторинга и развития туризма, проведения научных исследований и содействия в подготовке специалистов в области охраны окружающей среды.

Минприроды РФ поручено утвердить устав бюджетного учреждения и закрепить за ним соответствующее недвижимое имущество, которое будет передано Республикой Крым в федеральную собственность. Как отмечается в документе, затраты на создание ФГБУ должны быть осуществлены в пределах имеющегося финансирования Минприроды.

Ряд крымских заповедников в сентябре 2018 года получили федеральный статус и перешли под контроль профильного федерального министерства. В ведомстве тогда отмечали, что это позволит увеличить их финансирование и создаст дополнительные возможности для поддержания на их территориях режима особой охраны.

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Россия
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