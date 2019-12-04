Суд заключил под стражу двух граждан Эфиопии за нарушение границы России и Китая

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Благовещенске вынес решение о заключении под стражу на один месяц и 25 суток двух граждан Эфиопии, которые пытались незаконно пересечь российско-китайскую границу в районе Благовещенска. Об этом в среду сообщается на сайте городского суда.

"В судебном заседании помощник прокурора и следователь поддержали ходатайство об избрании в отношении обвиняемых К. и Б. (двое задержанных граждан Эфиопии - прим. ТАСС) меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые и их защитники не возражали против удовлетворения ходатайства следователя. <…> Суд постановил избрать в отношении обвиняемых К. и Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть до 28 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Двух граждан Эфиопии задержали в лесу в окрестностях Благовещенска 16 ноября этого года. Они пересекли границу пешком по реке Амур из Китая. Их госпитализировали с признаками обморожения. Температура воздуха в тот день составляла около 10 градусов ниже нуля.

Как отмечается в сообщении, оба задержанных 1997 года рождения ранее не были судимы. По версии следствия, они не имели документов на право въезда и проживания в Российской Федерации. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации").

"Судом обсуждался вопрос о возможности применения к К. и Б. более мягкой меры пресечения, в частности, домашнего ареста, запрета определенных действий. Однако на основании вышеизложенного, исходя из интересов общества и принимая во внимание данные о личности обвиняемых К. и Б., конкретные обстоятельства инкриминируемого преступления, суд считает, что оснований для избрания К. и Б. более мягкой меры пресечения не имеется", - уточняется в сообщении.