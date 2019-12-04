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Акции протеста в Ираке

Иракские христиане отменили празднование Рождества из-за акций протеста

Это сделано в память о погибших

ТАСС, 4 декабря. Глава Халдейской католической церкви Ирака кардинал-патриарх Луис Рафаэль I Сако объявил об отмене празднования Рождества в память о согражданах, погибших во время акций протеста. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

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"В церквях и на улицах не будут устанавливаться рождественские ели, отменяется проведение каких-либо торжеств и приемов в патриархате", - цитирует он заявление кардинала-патриарха, который объяснил такое решение "уважением к памяти погибших и раненым участникам акций протеста и сотрудникам сил безопасности, а также солидарностью с их семьями".

Выступления в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов стали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Согласно данным ООН, с начала октября в ходе этих акций погибли более 400 манифестантов, 19 тысяч получили ранения.

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Акции протеста в Ираке
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