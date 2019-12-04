Инвалидам в Приморском крае компенсируют расходы на адаптацию жилья

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют направить почти 40 млн рублей на компенсации расходов по адаптации жилья для инвалидов, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Около 40 млн рублей планируют направить в 2020 году на компенсации расходов на адаптацию жилья для инвалидов. Воспользоваться новой мерой социальной поддержки могут около 3,5 тыс. маломобильных приморцев", - говорится в сообщении.

Часть компенсации будет предоставлена в качестве аванса, остальные средства поступят после установки специального оборудования и предоставления платежных документов. Новая мера поддержки заработала в регионе с 1 октября 2019 года.

"При помощи средств регионального бюджета семья инвалида-колясочника может снизить расходы (до 200 тыс. рублей) за приобретенный подъемник. За покупку съемных пандусов, установку доводчиков, расширение проемов входных, внутриквартирных и балконных дверей семьям инвалидов-колясочников также полагается компенсация до 50 тыс. рублей", - уточнили в пресс-службе.

Средства из краевого бюджета выделяются в рамках рассчитанной до 2021 года региональной программы "Социальная поддержка населения Приморского края".