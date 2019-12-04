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Путин поздравил коллектив "Автодора" с 10-летием госкомпании

Президент отметил, что "Автодор" вносит значимый вклад в развитие сети современных автомагистралей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив государственной компании "Российские автомобильные дороги" с 10-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ГК "Автодор" внесла значимый вклад в развитие сети современных автомагистралей. Во многом благодаря высокому профессионализму специалистов компании, их созидательному труду было построено и реконструировано более тысячи километров дорог, в том числе крупные участки федеральных трасс М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", завершена скоростная магистраль М-11 "Нева", соединяющая Москву и Санкт-Петербург. Идет большая, масштабная работа по строительству в Московской области Центральной кольцевой автодороги, а также логистически выверенных развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что построенные "Автодором" объекты в полной мере отвечают самым строгим требованиям безопасности, а их надежное функционирование содействует социально-экономическому развитию регионов, повышению качества жизни людей.

Президент выразил уверенность, что накопленный коллективом опыт исполнения концессионных и долгосрочных инвестиционных соглашений будет востребован и в дальнейшем, в том числе при строительстве скоростной магистрали Москва - Казань в рамках международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

ГК "Автодор" занимается созданием и развитием опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, а также привлекает внебюджетные инвестиции и развивает объекты дорожного сервиса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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