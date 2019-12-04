Более 580 млн рублей направят в 2020 году на благоустройство скверов и парков Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края направят 581 млн рублей на благоустройство скверов, парков и аллей региона в 2020 году, сообщает в среду пресс-служба администрации края.

"Краевой бюджет только на благоустройство аллей, парков и скверов направит 581 млн рублей в 2020 году, причем работы можно будет выполнять поэтапно, планируя определенный объем на каждый год", - говорится в сообщении.

До конца текущего года в Приморье осталось благоустроить около 30 скверов и парков. Отставания по срокам сдачи объектов зафиксированы во Владивостоке, Дальнегорске, Лесозаводске и Кавалерово. В последнем городе благоустройство оказалось практически под угрозой срыва: почти половина дворов не готовы, ремонт парка выполнен на 40%.

"Сложившаяся ситуация показывает некомпетентность местной администрации, и все ссылки на отсутствие или нерадивость подрядчиков несостоятельны. Дворы, парки - не такие сложные и крупные объекты, работы по которым нельзя качественно спланировать", - цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Кожемяко.

По его словам, в 2020 году муниципальные власти, не справляющиеся с выполнением краевых и федеральных программ благоустройства, не будут получать на это средства. "Готовьте контракты с запасом времени, если видите риск невыполнения, находите варианты привлечения субподрядчиков, ведите претензионную работу, направляйте документы на признание подрядчиков недобросовестными", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы администрации Приморья, благоустройство общественных пространств проходит в рамках региональной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.