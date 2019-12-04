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Более 520 детей погибли на дорогах России с начала 2019 года

Как сообщили в ГИБДД, большинство из погибших детей были пассажирами участвовавших в ДТП машин

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 500 ДТП, в которых погибли 525 детей младенческого возраста, произошло в России за 10 месяцев нынешнего года, сообщил на пресс-конференции в ТАСС замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

"Если взять младенческую смертность, то за 10 месяцев текущего года произошло 520 ДТП, в которых погибли 525 детей. В прошлом году 628 детей мы потеряли на дорогах, а в этом году мы наблюдаем снижение количества ДТП с участием детей", - сказал он.

По его словам, большинство из 525 погибших детей были пассажирами участвовавших в ДТП машин.

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Россия
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