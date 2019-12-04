ООН намерена в 2020 году оказать гуманитарную помощь 109 млн человек

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. ООН планирует в следующем году предоставить гуманитарную помощь и защиту в общей сложности 109 млн человек по всему миру. На эти цели потребуется около $29 млрд, говорится в опубликованном в среду докладе Управления по гуманитарным вопросам (УКГВ) ООН.

В документе отмечается, что главными причинами, создающими необходимость оказания помощи, являются "затянувшиеся и крайне жестокие конфликты, экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата, и недостаточно эффективно работающие экономики". УКГВ подчеркивает, что ООН и ее партнеры "ставят целью оказать помощь и защиту 109 млн наиболее уязвимых людей" в 2020 году, это "потребует финансирования в размере $28,8 млрд".

Представляя доклад, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок отметил, что мировое сообщество сейчас быстрее реагирует на гуманитарные потребности, чем прежде. По словам Лоукока, его "продолжает поражать решимость людей заново отстраивать свою жизнь".

По оценкам УКГВ, число людей, нуждающихся в помощи и защите, возросло за прошлый год на 22 млн человек, в 2020 году оно должно достигнуть рекордных 168 млн. ООН ее партнеры планируют проводить гуманитарные операции в 53 странах. В частности, на оказание помощи населению Сирии потребуется $3,3 млрд, Йемена - $3,2 млрд, Демократической Республики Конго - $1,82 млрд, Южного Судана - $1,54 млрд, Венесуэлы - $750 млн, Украины - $157,8 млн.

В текущем году потребности нуждающихся в получении помощи оказались выше прогнозировавшихся, что было обусловлено тяжелыми последствиями конфликтов и стихийных бедствий, указали в УКГВ. За период с января по ноябрь было выделено в общей сложности $16 млрд.