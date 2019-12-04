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Вильфанд рассказал, что зима в России будет с переменчивым характером

И.о. директора Гидрометцентра отметил, что будут чередоваться периоды холодной и теплой погоды, что приведет к тому, что в целом зимой температура будут около и выше нормы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Непостоянство и переменчивость будут главными чертами характера зимы в России, периоды теплой погоды будет чередоваться с холодными. Об этом ТАСС сообщил в среду и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В целом, зима ожидается неоднородная. Первая декада декабря - это хороший образчик этой ситуации. Декабрь начался с совершенно понятной климатически правильной погоды, когда температура ночная четыре-шест градусов, по области до минус восьми-девяти градусов. Дневные температуры тоже отрицательные. Все, как положено. Но во второй половине недели опять повышение температуры, оттепель, а затем, на следующей неделе, очередное понижение температуры прогнозируется. И вот такие чередования холодной и теплой погоды будут типичными для декабря и зимы в целом", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такое сочетание холодной и теплой погоды приведет к тому, что температуры будут около и выше нормы в целом за зимний период.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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